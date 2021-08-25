Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan sağlık durumu ne? Ayça Erturan biyografisi!

5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan delta varyantına yakalandı. Güzel oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ayça Erturan'ın sağık durumu merak edildi. Peki, Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan mesleği nedir? Ayça Erturan sağlık durumu ne? Ayça Erturan hayatı ve biyografisi nedir?

Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Peki, Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan mesleği nedir? Ayça Erturan sağlık durumu ne? Ayça Erturan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYÇA ERTURAN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezundur. Üniversitede okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, birçok televizyon dizisinde, tiyatro oyununda ve reklam filminde rol almıştır.

İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşamıştır. 2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır. Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.