Ayça Ekin Beğen kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli? Ayça Beğen boyu, kilosu
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Ayça Ekin Beğen kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli? Ayça Beğen boyu, kilosu

24.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:13
Ayça Ekin Beğen kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli? Ayça Beğen boyu, kilosu

Kısmetse Olur evlilik programıyla adını duyuran gelin adayı Ayça Ekin Beğen kim merak ediliyor. Programda Emre Ubeyli ile bir süre birlikte olan Beğen, şu sıralar değişimiyle dikkat çekiyor. Ayça Ekin Beğen sevgilisi kim?

Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur programının yanı sıra farklı yarışma programlarına da katıldı. Influencer olarak yaşamına devam eden Ayça Ekin Beğen, sosyal medyadaki paylaşımları ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ayça Ekin Beğen hayatı...

AYÇA EKİN BEĞEN KİMDİR?

Beğen, 1987 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İstanbul'da hayatını sürdüren Ayça Beğen, 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kısmetse Olur programı ile adını duyurdu. Programda Emre Ubeyli ile olan birlikteliği dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından Sen İste Yeter, Kuaförüm Sensin, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer aldı.

Ayça Ekin Beğen kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli? Ayça Beğen boyu, kilosu

Ayça Beğen, sosyal medya fenomeni olarak son dönemde magazin gündemindeki yerini koruyor. Beğen, 1.65 boyunda ve 54 kilodur. Aslan Burcu olan fenomen, değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Ayça Ekin Beğen kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli? Ayça Beğen boyu, kilosu

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