Ayça Ayşin Turan, The Protector'a Damga Vuran Sevişme Sahnesi Hakkında Konuştu: Biz İşimizi Yaptık

Netflix'in ilk Türk dizisi, Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde olduğu The Protector/ Hakan: Muhafız'ın galası yapıldı. Ünlü akınına uğrayan galaya Çağatay Ulusoy'un yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ katılanlar arasındaydı.

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmayan dizi oyuncularından Ayça Ayşin Turan "Biz elimizden geleni yaptık gerisi seyircide" dedi.

"BİZ PROFESYONEL İNSANLARIZ"

Uçankuş'un haberine göre; Ayça Ayşin Turan'a dizinin bir bölümünde Çağatay Ulusoy'la olan sevişme sahnesinin çok ateşli olduğu soruldu. Bu tarz sahnelerin kendisini zorlayıp zorlamadığına dair bir soruya "Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptık" diyerek dizide hiç zorlanmadığını dile getirdi.

"GAYET RAHATTIK" DEMİŞTİ

Dizinin yakışıklı oyuncusu Çağtay Ulusoy ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda sevişme sahneleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ulusoy, Ayça Ayşin Turan'la olan sevişme sahnesi hakkında "Zorlandınız mı" sorusuna "Yooo gayet rahattık. Ayça da işinde çok profesyonel. İşimizi yaptık" ifadesiyle yanıt vermişti.