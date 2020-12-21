Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında, nerelidir?

Şarkıcı Edis ile olan arkadaşlığıyla son günlerde gündemden düşmeyen Aybüke Albere adından sıkça bahsettirmeye başladı. Son olarak Edis ile çektiği TikTok videosu ile tekrar gündeme gelen ikili, Aybüke Albere kimdir? sorularının sorulmasına sebep oldu. Peki Aybüke Albere kimdir, nerelidir? Aybüke Albere kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Aybüke Albere, son zamanlarda adından sıkça bahsettiren biridir. Aybüke Albere Edis ile olan arkadaşlığı zaman zaman aşk haberlerinde yer almasıyla ve verdiği cesur pozlarla adından sıkça bahsettirmişti. Ayrıca sanatçı kişiliği ve müziği de seviliyor ve takip ediliyor. Aybüke Albere son olarak Edis ile çektiği TikTok videosunun ardından tekrar gündeme geldi. Peki Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Aybüke Albere mesleği nedir? İşte tüm merak edilenler.

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere "Korkmam Ben", "Ne Diyorsan" ve "Öpücem" gibi şarkılarıyla tanınan bir şarkıcıdır. Sahne performansları ve cesur pozlarıyla da sanatıyla adından sıkça bahsettirmektedir. Aybüke Albere 1990 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 30 yaşındaki Aybüke Albere, ilk önce O Ses Türkiye yarışması'na katılmış ve "Yaz Yaz Yaz" şarkısını seslendirmiştir, fakat hiçbir jüriyi döndürememiştir. Albere, şimdilerde kendi şarkılarının bestelerini kendi yapmakta ve seslendirmektedir.