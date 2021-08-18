AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, Havelsan'ı ziyaret etti
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AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, Havelsan'ı ziyaret etti

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, Havelsan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim almaları yönünde çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda bölgelerindeki ileri teknolojiyle üretim yapan fabrikalarla işbirliğine gittiklerini söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim almaları yönünde çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda bölgelerindeki ileri teknolojiyle üretim yapan fabrikalarla işbirliğine gittiklerini söyledi.

Yerli ve milli savunma sistemleri ile yazılım ve havacılık alanında Ar-Ge çalışmalarıyla tanınan Havelsan'ı ziyaret eden Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencilerinin okuldaki eğitim ve araştırma çalışmalarının yanında birinci sınıftan itibaren uygulamalı eğitimler almalarını istediklerini belirtti.

Havelsan ile görüşmelerin çok olumlu geçtiğini aktaran Aydınlı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerin sonunda okuldan mezun olduklarında her anlamda donanımlı olacaklarını ve çok daha farklı konumlara geleceğine inandığını kaydetti.

Aydınlı, şunları söyledi:

"AYBÜ olarak yerli ve milli teknoloji hedeflerimiz çerçevesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği ile Teknik Bilimler MYO Uçak Teknolojileri Bölümünde verilen akademik ve uygulamalı eğitimlerle öne çıkmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Uzay Vatan gibi ülkemiz için yeni olan alanlarda da iddiamızı artıracağız. Bu kapsamda Aselsan, Tusaş, Roketsan, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TAİ başta olmak üzere savunma sanayii, havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla üniversitemiz arasındaki eğitim, staj ve Ar-Ge işbirliği protokollerine bir yenisinin eklenmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda da bugün Havelsan'ı ziyaret ettik. Beraberimizdeki heyet ile birlikte Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Akif Nacar ile Havelsan'ın tesislerinde incelemelerde bulunduk. Gerçekten Havelsan dünyada eğitim ve simülasyon teknolojileri sektöründe üretim merkezi konumunda. Uçak simülasyonlarını yerinde inceleyerek sanal kokpitte yetkililerle birlikte testler gerçekleştirdik. Yaptığımız incelemelerde göğsümüz kabardı."

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, Havelsan'ı ziyaret etti
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, Havelsan'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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