Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? - Haberler
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Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?

Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?
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Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970'de Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Pekcan Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey, Poyraz Karayel (2014), Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin dizilerinde rol aldı. Son dakika haberlerinin ardından Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan kaç yaşında vefat etti? sorularına yanıt arandı.

Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

AYBERK PEKCAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti.

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Ayberk Pekcan, Gündem, Magazin, Haber

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