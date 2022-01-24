Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti?

Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970'de Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Pekcan Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey, Poyraz Karayel (2014), Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin dizilerinde rol aldı. Son dakika haberlerinin ardından Ayberk Pekcan öldü mü, neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Artuk Beyi Ayberk Pekcan kaç yaşında vefat etti? sorularına yanıt arandı.