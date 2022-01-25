Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan neden öldü?

Birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin'de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 51 yaşındaki Pekcan, dün hastanede yaşamını yitirdi. Üzücü gelişme sonrası Ayberk Pekcan neden öldü ve Ayberk Pekcan kimdir konuları merak edildi.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Mayıs 1970

Nereli: Mersin, Türkiye

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı. Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

AYBERK PEKCAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı.

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