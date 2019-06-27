Ayaz Bursa'ya başsavcı vekili oldu

Bir dönem Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mehmet Ayaz, Bursa'ya başsavcı vekili olarak tayin edildi.

2015 yılında Gemlik'ten Ünye'ye atanan, ardından Ordu ve Kırıkkale'deki görev yapan Başsavcı Mehmet Ayaz, son kararname ile Yargıtay savcısı oldu. Ayaz, son düzenlemeyle Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine tayin edildi.

Ayaz, Kırıkkale'de onuruna düzenlenen veda yemeğinin ardından Bursa'ya yolcu edildi. - BURSA

Kaynak: İHA