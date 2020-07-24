Ayasofya şarkısı sözleri: Ayasofya şarkısı kimin? Ayasofya şarkısını kimler söyledi?
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması şerefine İletişim Başkanlığı bir klip hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaştığı klip, Ayasofya şarkısına aittir. Peki, Ayasofya şarkısı sözleri nedir?
Ayasofya şarkısının söz ve müziği Yücel Arzen imzası taşıyor ve toplamda 9 ayrı dilde seslendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '' Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...'' notuyla Twitter'dan paylaştığı Ayasofya şarkısı detayları haberimizde.
AYASOFYA ŞARKISI KİMİN?
Ayasofya'nın, Ayasofya-i Kebir Camii oarak ibadete açılması nedeniyle Ayasofya adında şarkı bestelendi. Dilden dile dolanan şarkı 9 farklı dilde seslendirildi. Şarkının söz ve müziği besteci Yücel Arzen'e aittir.
AYASOFYA ŞARKI SÖZLERİ
Ayasofya, fırtınatan, borandan, geceden
Ve güneşim yakıcı sıcağından senin gölgene sığınırız
Ayasofya, karşında utanmadan duracağız
Ve sen Fatih'in evlatları ile guru duyacaksın
Ayasofya, bir taş değilsin ki sen; haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya
Biz varız ve şimdi buradayız
Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah
Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah
Ey Ayasofya, ezelden canımın cananısın
Sese muhtaç o illerimin hicranısın
Seni bilmez iki göz, bu sebebpten kordur
Sense hem sağ gözümün hem sol gözümün dermanısın
Senin için toplandık, dağın çölün ve denizin çocukları
Biz birbirimizi özleyenler, Bizler "Hz. İbrahimin rüyasıyız!"
Bizi bir arada tutan birleştiren bu yerde
Habeşli Bilal'in torunlarının sesi yankılansın
Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah
Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah
Selam Ayasofya, Sana Mekke'nin Medine'nin Mescid-i Aksa'nın selamını getirdik!
Masum kubbenin altında ay ve güneş birlikteler
Sıcak kumlara basam çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi
Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün
Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah
Lailaha İllallah Muhammedür Resullallah
Ayasofya, rüzgarlar essin kubbende, hürriyetin
Ta ezelden… Sen bizimsiz, biz de senin…
AYASOFYA ŞARKISINI SESLENDİRENLER VE DİLLERİ
Kırgızca; Bermet Cumabekova,
Boşnakca; Zejt Şoto,
Arnavutça; İmran Salkan,
Azerice; Cavit Tebrizli,
Kürtçe; Ali Çakan,
Svahili; Abdülaziz Abdil, K. Adam Abubakar, Sidy Amadou Diallo,
Arapça; Yassir Rashid, Mustafa Çakmakçı,
Bengalce; Khan Muhammed An Nazmus Saqip,
Türkçe; Yücel Arzen seslendirdi.