Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
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Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alan boş bırakıldı. Hristiyanların kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakılmış durumda.

25.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:55

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alan boş bırakıldı. Hristiyanların kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakılmış durumda.

Söz konusu uygulamanın gerçekleştirilmesi önerisinde bulunan Avukat Remzi Kazmaz yaptığı açıklamada, 'Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alanın Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini' söyledi.

ÖNERİDE BULUNULMUŞTU

Kazmaz daha önce yaptığı açıklamada, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır" demişti. Dün kılınan Cuma Namazı sırasında Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alanın korumaya alındığı görüldü.

Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal alan halıyla kaplanmadı

O BÖLGEDE NAMAZ KILINMAYACAK

Yetkililere teşekkür eden avukat Kazmaz, Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hassasiyetlere uyulması gerektiğini söyledi.

Halı serilmediği görülen alanda namaz kılınmayacağı belirtiliyor.

Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Haber Yorumları (49)
KARADENİZLİ: Ömründe bir kere bile 4 dinin manasını merak etmeyenler şimdi dinler arası özgürlük nidaları atıyor. Elbette cami olacak ezan susmayacak gelen kafire hoştmu diyoruz girsin oda . Lan içip onla bunla yatanlar adına özgürlük diyenler basın gidin işinize.
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AD: oranın açıkta bırakılması aptallık gerizekalılıktır bunlara yakışacak bir hareket sen yunan hikayelerine göre camide nasıl boş alan bırakırsın ulan ?
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ADALET: BURASI CAMİ OLACAKSA EĞER HRİSTİYANLARA AİT NE VARSA TAMAMEN KAPATILMALI. NAMAZ VAKİTLERİNDE IŞIKLA FİGÜRLER KAPATILACAK SONRA AÇILACAK CEMAAT HARİCİ NAMAZ KILAN NASIL KILACAK ORADA O FİGÜRLERİN İÇİNDE. AYASOFYA TAM OLARAK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMAMIŞTIR
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