Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi - Haberler

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Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 2. senesinde Miraç Kandili'ni idrak etmek için gelen vatandaşlar ibadet edip dualar etti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 2. senesinde Miraç Kandili'ni idrak etmek için gelen vatandaşlar ibadet edip dualar etti.

Miraç Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti. Bu yıl açılışının ikinci yılında akşam ezanıyla birlikte Ayasofya'ya gelen vatandaşlar yatsı namazına kadar ibadette bulundu. İbadet süresince maskelerini çıkartmayan vatandaşlar, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Ayasofya-i Kebir Camii'nin avlusunda ise bazı vakıf temsilcileri camiye gelen vatandaşlara helva ve lokum dağıttı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Miraç Kandili idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Miraç Kandili, Güncel, Haberler

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