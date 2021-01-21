Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi
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Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi

21.01.2021 21:24 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:32
Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi

İki yıl önce Türkiye'ye gelerek İstanbul, Adıyaman ve Kapadokya'da çıplak pozlar veren ve büyük tepki çeken Marisa Papen, yıllar sonra geri adım attı. Ayasofya'da çıplak poz veren Papen, "İncittiğim insanlardan özür diliyorum" dedi.

Eminönü ve Ayasofya'ya giderek burada çırılçıplak pozlar veren Belçikalı manken Marisa Papen yıllar sonra tepki çeken fotoğraflar hakkında konuştu.

"BENİM SANATIM TARTIŞMA YARATIYOR"

Kişisel internet sitesinde açıklama yapan Papen, "Ben 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde aşk ile doluydum ve birliktelik mesajı vermek istedim. Benim sanatım hep tartışma yaratıyor fakat bedenim eşitlik ve özgürlükten yana" diyen Papen, "Sanatsal ifadem yüzünden incittiğim insanlardan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Daha önce Mısır ve Kudüs'te de benzer fotoğraflar çekerek büyük tepki toplayan Papen'in İstanbul'da çekilen fotoğraflarının sosyal medyada ve basında yer almasının ardından hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" ve "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından savcılık soruşturma başlatmıştı.

Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi
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