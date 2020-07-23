Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi Yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda cami içinde Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik de kontrol edildi.

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmak için artık saat sayıyor. Bir yandan caminin halıları serilirken diğer yandan da ses sistemi deneniyor.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ses sistemi ve akustiğin kontrolü için Kur'an-ı Kerim okunduğu görülüyor. Okunan ayetler ise Amenerresulü Duası olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri oldu.

AMENERRESULÜ MEALİ

(285)Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.

(286) Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!