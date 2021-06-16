Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
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Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN / Ayasofya Camii'ni akrabaları ile gezen 6 yaşındaki Zeynep Akalan'ın dizi mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı.

Ersan SAN/ Ayasofya Camii'ni akrabaları ile gezen 6 yaşındaki Zeynep Akalan'ın dizi mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

6 yaşındaki Zeynep Akalan bugün akrabaları ile Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Küçük çocuğun sol diz kapağı, mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı. Durum, cami yetkililerine haber verildi. Cami görevlileri, çocuğun dizine deterjan dökerek, sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Bu durum başarıyla sonuçlanmayınca itfaiyeye haber verildi. Ayasofya Camii'ne gelen itfaiye ekipleri, küçük Zeynep kurtardı. Akrabalarına teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 


Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
Ayasofya Camii'nde mahfil korkuluğuna ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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