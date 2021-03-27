Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
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Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYASOFYA Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
AYASOFYA Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti. 

Ayasofya Camii'ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii'nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

 


- İstanbul
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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