Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılacak
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Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılacak

1934 yılında müze olmasının ardından geçen 86 sene sonunda yeniden cami olan Ayasofya Camii bugün yeniden ibadete açılıyor. Caminin yeniden ibadete açılmasında 24 Temmuz tarihinin seçilmesinin ise önemi büyük. Çünkü bugün Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiği Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü.

Ayasofya Camii, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde yeniden ibadete açılacak
24.07.2020 08:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:41

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Ayasofya Camii, yeniden ibadete açılarak Türkiye'de adeta dünyaya medyan okuyor.

ANLAMLI GÜNDE İBADETE AÇILIYOR

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından camiye çevirdiği Ayasofya 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Bu kararın üzerinden geçen 86 yılın ardından geçtiğimiz 2 Temmuz günü Danıştay, aldığı kararla Ayasofya'nın yeniden cami olmasının önünü açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Camii'nin bugün (24 Temmuz) ibadete açılacağını duyurdu. Bu tarihin önemi ise 97 yıl öncesine dayanıyor. Çünkü bugün Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.

LOZAN ANTLAŞMASI'NDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Lozan'da, Türkiye Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Hükümetini, Mudanya görüşmelerinin başarılı olmasını sağlayan İsmet Paşa (İnönü) temsil etti.

Antlaşma görüşmelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ABD, Romanya, Belçika ve Portekiz'in temsilcileri katıldı. Lozan Barışı, sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra İsviçre'nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması'nın ön sözünde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibine yer verilerek, bu prensip yeni Türkiye'nin I. Dünya Savaşı galipleri ile eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren bir hüküm olarak yer aldı.

143 madde, bir önsöz ve 4 bölümden oluşan Lozan Barış Antlaşması, Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından önem arz eden antlaşma olarak kabul edildi.

Manşet

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