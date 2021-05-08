Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu
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Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - Haberler | Güncel

Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne, kurulan 'La ilahe illallah' yazılı mahyalar Kadir Gecesinde iftar saatinde yakıldı.

Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu

İSTANBUL - 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne, kurulan 'La ilahe illallah' yazılı mahyalar Kadir Gecesinde iftar saatinde yakıldı. Ayasofya Camisindeki mahyalar İstanbul manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, o anlar drone ile görüntülendi.

24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandırıldı. 87 yıl sonra İstanbul Valiliğinin girişimiyle hazırlanan "La ilahe illallah" yazılı mahyalar Ayasofya Camisinin minarelerine asıldı. Ayasofya'yı ışıl ışıl aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte Kadir Gecesi iftar vaktinde mahyaların ışıkları yandı. Mahyalarla İstanbul manzarasının birleştirilmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya'daki tarihi anlar ise drone ile görüntülendi.

Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesinde mahya ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

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