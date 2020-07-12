Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak Danıştay'ın kararıyla 86 yıl sonra camiye dönüştürülen Ayasofya için en merak edilen sorulardan biri fresk ve süslemelerin sıva ile kapatılıp kapatılmayacağı oldu. Kültür Bakanlığı yetkilileri kesinlikle sıvayla kapatılmayacağının altını çiziyor ancak namaz kılınan yerde insan sureti olmasının caiz olmadığı düşüncesiyle formül aranıyor.

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek camiye dönüştürüldü. Ayasofya'nın cami olması kararı toplumun bir kesimi tarafından coşkuyla karşılanırken bir kesimi tarafından da eleştirildi. Kararı destekleyenler ve desteklemeyenler iki zıt kutba ayrılmışken Ayasofya'nın dönüştürülme sürecinde en merak edilen şeylerden birisi tarihi süslemeler, motifler ve freskler oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri fresklerin asla kapatılmayacağını söyledi.

FRESKLER İÇİN FORMÜLLER GÜNDEMDE

Namaz kılınan yerde insan sureti olmasının caiz olmadığı düşüncesinden hareketle fresklerin üstüne perde çekmek, namaz vakitlerinde ışık yöntemi ile kapatmak gibi farklı formüller gündemde. Gravürlerden ve fotoğraflardan tespit edildiği kadarıyla Osmanlı döneminde fresklerin üstünün açık olduğu, 1850 Fossati onarımlarında dökülmelere karşı fresklerin üstünün örtüldüğü tespit edildi.

KESİNLİKLE KAPATILMAYACAK

Dolayısıyla Osmanlı döneminde cami olarak varlığını sürdürürken fresklerin üstü açıktı ve bir sakınca oluşturmuyordu. Buradan hareketle fresklerin üstlerinin örtülmemesi de bir alternatif olarak sunuluyor. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre yetkililer, kesinlikle sıvayla kapatılmayacağının altını çiziyor.