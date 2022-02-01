Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı - Haberler
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Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kestanelik köyünde, video çekip evlerinde oluşan hasar için yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kestanelik köyünde, video çekip evlerinde oluşan hasar için yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı.

Ayancık Kestanelik Köyü Yukarı Mahalle'de çatılarında kar yağışı nedeniyle çökme meydana gelen Aksoy ailesi video paylaşarak yardım istemişti. Sadık Aksoy'a ait evin çatısının çökmesi sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Ayancık Kaymakamlığı yetkilileri evlerinin çatısı çöken aileye ulaştı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak gıda kolisi yardımı yapıldı. Yerinde tespit yapılan ailenin ihtiyaçları soruldu. Ardından Ayancık Kaymakamlığı tarafından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazılar yazıldı. Gereği için ilgili kurumlar tarafından çalışma yapılacak. - SİNOP

Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı

Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı

Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı

Ayancık'ta video çekip yardım isteyen aileye yetkililer ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sadık Aksoy, Ayancık, Sinop, kar, Yerel, Haber

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