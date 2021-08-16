Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü kuruldu
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü kuruldu Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprünün yerine Mehmetçik tarafından hafif alaşımlı sabit köprü kuruldu.
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü kuruldu
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprünün yerine Mehmetçik tarafından hafif alaşımlı sabit köprü kuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleritarafından sel felaketini yaşayan Ayancık ilçesine hafif alaşımlı sabit köprü gönderildi. 40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan köprünün askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak burada kurulumuna sabah saatlerinde başlandı. Kurulum yaklaşık 10 saatte tamamlandı.
Açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapacağı köprü havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal