Ayancık sular altında
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Ayancık sular altında

Ayancık sular altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, Ayancık ilçesini vurdu.

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Ayancık'ta gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi, sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar görürken, ilçedeki birçok köprü yıkılma tehlikesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sel sularına kapılan birçok araç denize sürüklendi.

Ayancık Çayı'nın taşması sonucu ilçenin özellikle Cevizli ve Beşiktaş Mahallelerindeki ev ve iş yerleri, araçlar ile Sanayi Sitesindeki iş yerleri sular altında kaldı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye bir süredir elektrik ve su verilemiyor.

Ayancık Kapalı Pazar Yeri ise sel nedeniyle sular altına kalırken, Ayancık Devlet Hastanesinde yaşanan su baskını nedeniyle hastaların tahliye işlemine başlandı.

(Yunus Celal Araz/İHA)

Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında
Ayancık sular altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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