AYAMAMA DERESİ'NDE MAHSUR KALAN 3 KÖPEK KURTARILDI - Haberler

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AYAMAMA DERESİ'NDE MAHSUR KALAN 3 KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'de düştükleri Ayamama Deresi'nde mahsur kalan 3 köpek, AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

BAKIRKÖY'de düştükleri Ayamama Deresi'nde mahsur kalan 3 köpek, AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeklerin girdiği nokta tespit edilip, kapatıldı.

Bakırköy Ataköy 4 ve 11'inci kısımların arasından geçen, 8 metre derinlikte olduğu belirtilen Ayamama Deresi'nde 3 köpek mahsur kaldı. Derede köpeklerin mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ve AKUT ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Bakırköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, köpeklerin dereye girdiği noktanın tespit edilerek, kapatıldığı bildirildi.

AYAMAMA DERESİ'NDE MAHSUR KALAN 3 KÖPEK KURTARILDI

AYAMAMA DERESİ'NDE MAHSUR KALAN 3 KÖPEK KURTARILDI

AYAMAMA DERESİ'NDE MAHSUR KALAN 3 KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Ataköy, Köpek, Güncel, Haberler

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