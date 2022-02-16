Ayakta kalan kadını gören İmamoğlu, konuşmasını yarıda kesip kendi koltuğuna davet etti - Haberler
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Ayakta kalan kadını gören İmamoğlu, konuşmasını yarıda kesip kendi koltuğuna davet etti

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki temel atma töreninde konuşmasını yaparken ayakta kalan bir vatandaşı gördü ve konuşmasını yarıda keserek kendi koltuğuna davet etti. Elinde ekmek torbası bulunan kadın ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu.

AYAKTA KALDIĞINI FARK ETTİĞİ VATANDAŞI KOLTUĞUNA DAVET ETTİ

İmamoğlu, temel atma töreni sırasında konuşurken, ayakta kaldığını fark ettiği bir vatandaşı kendi koltuğuna davet etti.

Ayakta kalan kadını gören İmamoğlu, konuşmasını yarıda kesip kendi koltuğuna davet etti

"BENİM KOLTUĞUMA OTURABİLİR"

Konuşmasını yaparken ayakta kalan vatandaşa ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İBB, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Aslan:

Reklam kokan hareket olmuş sanki , ama reklam değil içten olmuşsa Helal olsun

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erman genç :

2023 Seçim Çalışması adlı güzel bir kısa Film

Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
500
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