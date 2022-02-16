Ayakta kalan kadını gören İmamoğlu, konuşmasını yarıda kesip kendi koltuğuna davet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu.

AYAKTA KALDIĞINI FARK ETTİĞİ VATANDAŞI KOLTUĞUNA DAVET ETTİ

İmamoğlu, temel atma töreni sırasında konuşurken, ayakta kaldığını fark ettiği bir vatandaşı kendi koltuğuna davet etti.

"BENİM KOLTUĞUMA OTURABİLİR"

Konuşmasını yaparken ayakta kalan vatandaşa ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi.