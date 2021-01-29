Ayaklı arı kovanına dönen Dominikli genç sosyal medyada viral oldu
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Ayaklı arı kovanına dönen Dominikli genç sosyal medyada viral oldu

29.01.2021 21:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:29
Ayaklı arı kovanına dönen Dominikli genç sosyal medyada viral oldu

Dominik Cumhuriyeti'nde kolunda binlerce arıyla "ayaklı kovanı" andıran genç, sosyal medyada viral oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde kolunda binlerce arıyla "ayaklı kovanı" andıran genç, sosyal medyada viral oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde kimliği açıklanmayan bir kişi, sokakta kolunda binlerce arıyla yürürken görüldü. Görüntülerde konuşan Dominikli genç, kraliçe arıyı avucunun içine aldığını, diğer arıların da onu takip ederek koluna konduğunu ifade etti. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, " Ayaklı kovan geziyor" yorumunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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