Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı

14.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:48

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda bir dairenin önündeki ayakkabıyı denedikten sonra kendi ayakkabısını bırakıp, yenisiyle binadan ayrıldı.

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda bir dairenin önündeki ayakkabıyı denedikten sonra kendi ayakkabısını bırakıp, yenisiyle binadan ayrıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

?Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir apartmana giren kimliği belirsiz kişi, bir dairenin önünde durdu. Merdivene oturan bu kişi, kapının önünde numarasını kontrol ettiği siyah botu denedi. Ayağındaki beyaz spor ayakkabıyı kapının önüne bırakan şüpheli, siyah botu giyerek binadan çıkıp uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise apartmanının bina içi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlar sergileyen şüphelinin ayakkabıyı denemesi ve kendi spor ayakkabısını kapının önüne bırakarak ayrılması yer aldı. 


Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı
Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı
Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı
Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı
Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayakkabıyı deneyip çaldı, yerine kendisininkini bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:48:58. #1.14#
title