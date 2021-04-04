'Ayakkabı doktoru' korona virüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Ayakkabı doktoru' korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Ayakkabı doktoru' korona virüse yenik düştü

Samsun'un Çarşamba ilçesinin en eski ayakkabı tamircilerinden ve 'Ayakkabı Doktoru' lakabıyla tanınan isim Mustafa Topçu, yakalandığı korona virüs hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin en eski ayakkabı tamircilerinden ve 'Ayakkabı Doktoru' lakabıyla tanınan isim Mustafa Topçu, yakalandığı korona virüs hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesinde 'Ayakkabı Doktoru' olarak tanınmış ve hayatını ayakkabı tamiratına adayan 80 yıllık kunduracı Mustafa Topçu (94), yakalandığı korona virüs hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Yaklaşık 80 senedir Çarşamba ilçesi Doğuyaka'da herhangi bir makine kullanmadan ayakkabı tamiratı yapan ve 'Ayakkabı Doktoru' olarak tanınan kunduracı Topçu, durumunun ağırlaşması üzerine yakalandığı hastalığa daha fazla dayanamayarak yaşama tutunamadı.

Hayata veda eden Mustafa Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Ayakkabı doktoru' korona virüse yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:58:45. #1.14#
title