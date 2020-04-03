Ayak parmakları kırılan yaşlı adama yardımcı oldular Ayak parmakları kırılan yaşlı adama yardımcı oldularDÜZCE'de, marketten alışveriş yaparak evine giden Mahmut Aydın'ın (75) ayağından kanlar aktığını görenler, yaşlı adama kaldırıma oturtarak 112 Acile haber verdi.

Ayak parmakları kırılan yaşlı adama yardımcı oldular

DÜZCE'de, marketten alışveriş yaparak evine giden Mahmut Aydın'ın (75) ayağından kanlar aktığını görenler, yaşlı adama kaldırıma oturtarak 112 Acile haber verdi. Ayak parmakları kırılan yaşlı adam tedaviye alındı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaparak evine giden Mahmut Aydın'ın kaldırımda yürürken ayağından yola akan kanları görenler yaşlı adama yardımcı oldu. Yaşlı adamı kaldırıma oturtanlar, sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. Yaşlı adamın sağ ayağının kanlar içinde kaldığını görenler 112 Acile haber verdi. Sağ ayağındaki parmaklarının kırıldığı görülen Mahmut Aydın'a 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA