Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı - Haberler
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Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, ayağına halatla parke taşı bağlanıp, denize atılan caretta caretta, balıkçılar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'de, ayağına halatla parke taşı bağlanıp, denize atılan caretta caretta, balıkçılar ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'de caretta caretta, ön ayağına halatla parke taşı bağlanıp, denize atıldı. Durumu fark eden balıkçılar, caretta carettayı ağla ile yakalayıp Gülpınar Kumbağlar Limanı'nda kıyıya çıkararak, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Ekipler, balıkçıların da yardımıyla halatı kesip, caretta carettayı kurtardı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen caretta caretta, tekrar denize bırakıldı.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ön koluna halatla parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta, uzun uğraşlar sonunda yakalanarak halatı kesilip muayene edildikten sonra yeniden denize salındı. Olayın vicdansız faili belli olmayıp, konu hakkında araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı

Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı
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Haber: Ayağına parke taşı bağlanıp denize atılan caretta caretta kurtarıldı - Haberler
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