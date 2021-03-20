Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti
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Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti

20.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:50
Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bedensel engelli Rabia Asrak'ı ziyaret etti.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bedensel engelli Rabia Asrak'ı ziyaret etti. Asrak ayağı ile çizdiği Milletvekili Savaş'ın portesini kendisine hediye etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Efeler Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve yönetim kurulu üyeleri Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan özel ressam Rabia Asrak'ı evinde ziyaret etti. 21 yaşındaki bedensel engelli ressam ayağı ile çizdiği resimleri tek tek inceleyen Milletvekili Savaş, Asrak'ı azmi dolayısıyla tebrik etti. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok önemli ismin resmini ayağı ile çizen Asrak, Savaş'a da kara kalem portresini hediye etti. Asrak'a anlamlı hediyesi için teşekkür eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Rabia kardeşimiz ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Kendisinin yaptığı birbirinden güzel eserleri görmenin yanı sıra anlamlı hediyesi için de ayrıca mutlu oldum" dedi. - AYDIN

Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti
Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti
Ayağı ile çizdiği kara kalem portreyi Milletvekili Savaş'a hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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