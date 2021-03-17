Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı
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Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı

17.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:01
Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı

KARAMAN'da babası Hasan Akar'ın kullandığı motosikletin arkasında otururken, sol ayağı jantın arasına sıkışan Medine Akar (8) yaralandı.

KARAMAN'da babası Hasan Akar'ın kullandığı motosikletin arkasında otururken, sol ayağı jantın arasına sıkışan Medine Akar (8) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Medine'nin ayağında kırıklar oluştuğu belirlendi.  

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1496 Sokakta meydana geldi. Hasan Akar, yönetimindeki 70 AAV 633 plakalı motosikletle seyir halindeyken arkasında oturan kızı Medine Akar'ın sol ayağı jantın arasına sıkıştı. Ardından motosiklet devrildi. Ayağından yaralanan Medine, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Medine'nin ayağında kırıklar oluştuğu belirlendi. 

Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı
Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı
Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı
Ayağı bindiği motosikletin jantına sıkışan Medine, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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