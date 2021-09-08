Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
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Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde gece tel örgüden geçmek isterken ayağı tel örgüye sıkışan yavru kedi tel örgünün spiralle kesilmesi sonucunda 9 saat sonra kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde gece tel örgüden geçmek isterken ayağı tel örgüye sıkışan yavru kedi tel örgünün spiralle kesilmesi sonucunda 9 saat sonra kurtarıldı. Tel örgünün kesilmesiyle birlikte ayağını kurtaran yavru kedi bir otomobilin motor bölümüne girerken, çıkarıldıktan sonra barınağa götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kedinin telin karşısında bulunan bir kedinin yanına geçmek isterken ayağının tele sıkıştığı görüldü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 5061 Sokak'ta yaşandı. Sabah babasıyla birlikte iş yerine gelen 9 yaşındaki Yusuf Ünal, oynamak için iş yerinin yan tarafına gittiğinde tel örgüde sıkışmış olan kedi yavrusunu görerek babası ve amcasına söyledi. Kedinin bulunduğu yere gelenler kedinin acı içerisinde kıvrandığını, tele sıkışan ayağı şiştiği için tel örgüden kurtulamadığını gördüler. İlk etapta kedinin acı çekmesi nedeniyle zarar verebileceğini düşündükleri için havlu ile çıkarmak istediler. Başaramayınca kerpeten yardımıyla teli kesmeyi denediler. Bu da olmayınca spiral getirilerek tel kesildi. Telin kesilmesiyle birlikte ayağını kurtaran yavru kedi bir anda yolun karşısında bulunan otomobilin motor bölümüne girdi.

Araç sahibine uzun süre ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yapamadı. Yavru kedi sık sık otomobilin altına inerek konulan su ve mamadan yerken, en küçük bir harekette korkup yeniden motor bölümüne girdi. Otomobil sahibine ulaşılmasının ardından aracın kaputu açılırken, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağından gelen görevliler, motor bölümünün üzerinde yatmakta olan kediyi alarak tedavisini yapmak üzere barınağa götürdü.

"Güvenlik kamerasına yansıdı"

Yavru kedinin yaşadıkları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yavru kedinin gece saat 02.00 sıralarında duvarın diğer tarafında bulunan başka bir kedinin yanına gidebilmek için tel örgüden geçmeye çalıştığı sırada kafası ve vücudunu diğer tarafa geçirdiği, bu sırada ayağının birisini alt kısımda bulunan 2 telin arasına sıkıştırdığı, kurtulmak için çırpındıkça ayağının daha fazla zarar görerek şiştiği görüldü. - ANTALYA

Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayağı bahçe teline sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi - Haberler
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