Ay tutulması başladı mı? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, neden görülmüyor? Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir?

Bu senenin son ay tutulması 19 Kasım 2021 Cuma günü yani bugün gerçekleşecektir. Ay tutulması ülkemizden izlenecek mi merak ediliyor. Peki, Ay tutulması başladı mı? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, neden görülmüyor? Ay tutulması bugün 19 Kasım saat kaçta başlıyor? Ay tutulması ne zaman? Bugün mü yarın mı? Ay tutulması saat kaçta başlayacak? Türkiye'den izlenecek mi? 19 Kasım Ay Tutulması hakkında bilgiler...

AY TUTULMASI NE ZAMAN? AY TUTULMASI BAŞLADI MI?

2021 yılının son ay tutulması 19 Kasım 2021 Cuma günü gerçekleşecek. Bu ay tutulmasının adı parçalı ay tutulması olarak geçmektedir. Yapılan açıklamaya göre parçalı ay tutulması 19 Kasım Cuma günü sabah saat 09:00 'da başlayıp öğlen 15:05 'te bitecektir.

Geçtiğimiz yıl Parçalı Ay Tutulması, 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmişti.

Ay tutulması bugün başladı fakat Türkiye'den izlenemeyecek. Ay tutulması Kuzey Amerika'dan izlenebilecek.

AY TUTULMASI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Ay tutulması bugün 19 Kasım Cuma 2021 başladı . Ay tutulması bugün sabah 09:00'da başlayıp öğlen 15:05 'te bitecektir.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

19 Kasım saat 11:57 de 27 derece Boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Yüzyılın en uzun tutulmasından en çok etkilenen burçlar Akrep, Boğa, Aslan, Kova burçları olacak. Boğa burcu tutulmasının içinde Algol sabit yıldızı bulunmakta. Bu sebeple tutulma sonrası geri dönüşü zor bazı kadersel olaylar yaşanabilir.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ NE ZAMANDIR?

26 Mayıs 2021 : Tam Ay Tutulması

10 Haziran 2021 : Halkalı Güneş Tutulması

19 Kasım 2021 : Parçalı Ay Tutulması

4 Aralık 2021 : Tam Güneş Tutulması

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? NEDEN İZLENMİYOR?

Ay tutulması Türkiye`den izlenemeyecek. Ay tutulmasının Kuzey Amerika kıtasından izlenebileceği aktarıldı.

Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. NASA'nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden görülebilecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Ay tutulması Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ile meydana geldikten sonra Ay'ın bu gölgenin neresinden geçtiğine bağlı olarak, farklı isimler alır. Dünya'nın gölgesi iki ana parçadan oluşur ve bunlara "yarı gölge" ve "tam gölge" adı verilir. Parçalı Ay tutulması da yarı gölge kısmına dahildir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

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