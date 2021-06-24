Ay Karanlık şiiri - Ahmed Arif Ay Karanlık şiiri

Ahmed Arif'in Ay Karanlık şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ay Karanlık şiiri Ahmed Arif tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ay Karanlık şiiri - Ahmed Arif Ay Karanlık şiiri