Ay Karanlık şiiri - Ahmed Arif Ay Karanlık şiiri
Ahmed Arif'in Ay Karanlık şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Ay Karanlık şiiri Ahmed Arif tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Ay Karanlık şiiri - Ahmed Arif Ay Karanlık şiiri
Ay Karanlık şiiri Ahmed Arif'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Ay Karanlık" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ahmed Arif Ay Karanlık şiiri
AY KARANLIK
Maviye,
Maviye çalar gözlerin,
Yangın mavisine.
Rüzgarda asi,
Körsem,
Senden gayrısına yoksam,
Bozuksam,
Can benim, düş benim,
Ellere nesi?
Hadi gel,
Ay karanlık...
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