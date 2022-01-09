Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Küp şeklindeki gizemli evin sırrı çözüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Küp şeklindeki gizemli evin sırrı çözüldü

Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Küp şeklindeki gizemli evin sırrı çözüldü
Xinhua - Haberler | Dünya

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e-4'ün iniş aracı ve gezgini olan Yutu-2, küp şeklindeki bir cisim görüntüledi. Sosyal medyada cismin gizemli bir ev olduğu iddia edilirken fotoğrafları inceleyen araştırmacılar nesnenin kaya olduğunu tespit etti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı Ay Keşfi ve Uzay Programı Merkezi'nin Cuma günü bildirdiğine göre Çin'in Chang'e-4 keşif aracının iniş aracı ve gezgini olan Yutu-2, Perşembe gece yarısı itibarıyla Ay'ın uzak tarafında 1.003,9 metre yol aldı.

KÜP ŞEKLİNDEKİ EV MERAK UYANDIRDI

Yeşim Tavşanı-2 olarak da anılan Yutu-2, görevin 36. Ay gününde bulunduğu konumdan yaklaşık 80 metre uzaklıkla belirsiz, ama merak uyandıran bir görüntü yakaladı. Gezginin seyir defterine göre genç bir çarpma kraterinin yanında kuzeyde küp şeklindeki bir şeyin belli belirsiz görüntüsü ufukta belirdi. Görüntü, sosyal medya platformlarında hareketli tartışmalara neden oldu. Kimisi bu karenin gizemli bir ev olduğunu iddia etti.

KAYA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yutu-2, gizemli nesneye 10 metre kadar yaklaşınca gezginin panorama kamerası, nesnenin renkli resimlerini çekti. Resimleri inceleyen araştırmacılar, nesnenin bir kaya olduğunu belirledi. İlginç bir rastlantı eseri nesnenin, yeşim tavşanına benzediği görüldü.

8 Aralık 2018'de fırlatılan Chang'e-4 keşif aracı, 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndaki Von Karman Krateri'ne ilk yumuşak inişi gerçekleştirmişti. Bir Ay günü, 14 Dünya günü sürüyor ve bir Ay gecesi de aynı uzunlukta. Yutu-2 şu anda görevinin 38. Ay gününde ve iyi durumda. Merkezden yapılan açıklamada gezginin, bir sonraki Ay gününde kayayı yakından incelemesi ve kayanın arkasındaki büyük çarpma kraterini tespit etmesinin beklendiği dile getirildi.

Ölümle yaşam arasında! Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi

Ölümle yaşam arasında! Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi

 Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de topa girdi

Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de topa girdi

Xinhua - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
leon taş:Baksen meydaya ha ha gizemli evmiş önce ayda yaşam olduğu bi kanıtlasın ondan sonra gizemli ev de Medya utanmadan böyle yalan meslek işine bak yuh.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title