Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Küp şeklindeki gizemli evin sırrı çözüldü

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı Ay Keşfi ve Uzay Programı Merkezi'nin Cuma günü bildirdiğine göre Çin'in Chang'e-4 keşif aracının iniş aracı ve gezgini olan Yutu-2, Perşembe gece yarısı itibarıyla Ay'ın uzak tarafında 1.003,9 metre yol aldı.

KÜP ŞEKLİNDEKİ EV MERAK UYANDIRDI

Yeşim Tavşanı-2 olarak da anılan Yutu-2, görevin 36. Ay gününde bulunduğu konumdan yaklaşık 80 metre uzaklıkla belirsiz, ama merak uyandıran bir görüntü yakaladı. Gezginin seyir defterine göre genç bir çarpma kraterinin yanında kuzeyde küp şeklindeki bir şeyin belli belirsiz görüntüsü ufukta belirdi. Görüntü, sosyal medya platformlarında hareketli tartışmalara neden oldu. Kimisi bu karenin gizemli bir ev olduğunu iddia etti.

KAYA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yutu-2, gizemli nesneye 10 metre kadar yaklaşınca gezginin panorama kamerası, nesnenin renkli resimlerini çekti. Resimleri inceleyen araştırmacılar, nesnenin bir kaya olduğunu belirledi. İlginç bir rastlantı eseri nesnenin, yeşim tavşanına benzediği görüldü.

8 Aralık 2018'de fırlatılan Chang'e-4 keşif aracı, 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndaki Von Karman Krateri'ne ilk yumuşak inişi gerçekleştirmişti. Bir Ay günü, 14 Dünya günü sürüyor ve bir Ay gecesi de aynı uzunlukta. Yutu-2 şu anda görevinin 38. Ay gününde ve iyi durumda. Merkezden yapılan açıklamada gezginin, bir sonraki Ay gününde kayayı yakından incelemesi ve kayanın arkasındaki büyük çarpma kraterini tespit etmesinin beklendiği dile getirildi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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