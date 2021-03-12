Ay'a Sperm Gönderip Orada Saklayalım"
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Ay'a Sperm Gönderip Orada Saklayalım"

12.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:00
Ay'a Sperm Gönderip Orada Saklayalım

Farklı milletlerden biliminsanları, uzaya insan gönderme çalışmasının ardından, 6,7 milyon türün sperm örneklerinin Ay'a götürüp orada saklama önerisi geldi.

Farklı milletlerden biliminsanları, uzaya insan gönderme çalışmasının ardından, 6,7 milyon türün sperm örneklerinin Ay'a götürüp orada saklama önerisi geldi.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Norveç'te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu'ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.

Amerikan medyası, 'a dayandırdığı haberinde, Ay'da böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Ay'a taşınması için doğal uyduya 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Projenin başındaki Jaken Thanga'nın "250 uçuş" iddiası biraz tartışmalı... Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun inşaası için dahi 40 uçuş gerçekleştirilmişti.

Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası önerilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunulduğunu ifade etti.

KIYAMET DEPOSU NEDİR?

"Kıyamet deposu" Norveç'in Kuzey Buz Denizi'nde yer alan takım adaları Svalbard'ta 2008'de açılan tohum bankasıdır.

Dünya'nın dört bir yanından getirilen tohumlar burada saklanıyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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