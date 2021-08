AWAY: The Survival Series çıkış tarihi belli oldu!

Breaking Wall, bağımsız aksiyon-macera oyunu AWAY: The Survivor Series'ın çıkış tarihini ve platformlarını duyurdu.

Kanadalı stüdyo Breaking Walls tarafından geliştirilen ve yayınlanan yeni bir bağımsız aksiyon-macera oyunu AWAY: The Survival Series, 28 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4 ve Steam üzerinden PC için dijital olarak çıkış yapacak.

Doğa belgesellerinden esinlenilen 3. şahıs bir macera oyunu AWAY: The Survival Series, sizi Sugar Glider'ın nefes kesen vahşi doğasına doğru bir yolculuğa çıkaracak.

AWAY: The Survival Series'in Xbox One versiyonu da planlanıyor. Ancak henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AWAY: THE SURVIVAL SERIES TANITIM FRAGMANI