Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu belirten Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Anschober göreve geldikten sonra kısa bir süre sonra koronavirüs salgını patlak vermişti.