Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu belirten Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Anschober göreve geldikten sonra kısa bir süre sonra koronavirüs salgını patlak vermişti.
Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
"SALGIN SÜRECİNDE SAĞLIKLI OLMAK ZORUNDAYIM"
Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.
GÖREVE BAŞLADIĞINDA KORONA PATLAK VERDİ
İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.