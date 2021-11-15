Avusturya'da aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi

Avusturya'da korona virüs (Covid-19) aşısı olmayanlar için sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girerken, halk Covid-19 aşısı olmak için aşı merkezlerine akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyalarının hızla devam ettiği Avusturya'da Covid-19 aşısı olmayanlar veya hastalığı atlatıp iyileştiğini belgelendirmeyen 12 yaşın üzerindeki kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kısıtlamalara dahil olan kişilerin mesleğini veya eğitimini icra etmek, market, eczane, banka, postaneye gitmek gibi günlük temel ihtiyaçları ile dini ihtiyaçlarını karşılamak, Covid-19 aşısı olmak veya başka sağlık gerekçeleri sunmak ile resmi makamlarda ertelenemeyen işlerini tamamlamak gibi nedenler için evlerini terk etmesine izin verildi. Avusturya'da kurallara uymayan kişiler ise gözaltına alınarak bin 450 euroya kadar, işletmelere ise 3 bin 600 euroya kadar para cezası verilecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından başkent Viyana'da sokaklar boş kalırken, vatandaşlar Covid-19 aşısı olmak için aşı merkezlerine akın etti.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşısı yaptırmayanlarda hastalığın çok daha etkili olduğunu, hastalığı ağır geçirenlerin ve yoğun bakım hastalarının büyük çoğunluğunun aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu kaydetti. Covid-19'a karşı aşılı vatandaşlar ile aşı yaptırmayanların aynı kategoride değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Schallenberg, alınan önlemlerle vatandaşların Covid-19 aşısı yaptırmalarının teşvik edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Ülkede kısıtlama uygulamasına uyulup uyulmadığının ise güvenlik güçleri tarafından kontrol edileceğini aktaran Başbakan Schallenberg, kısıtlamaya ve önlemlere uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatılacağının altını çizdi.

Avusturya'da son 24 saatte görülen 11 bin 889 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 971 bin 541'e, son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı ise 11 bin 746'ya yükseldi.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)