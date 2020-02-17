Avusturya Alplerinde tepki çeken mega proje
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Avusturya Alplerinde tepki çeken mega proje

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Ötztal vadisindeki Alplerde dünyanın en büyük buzul kayak merkezinin açılması planlanıyor.

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

'nın eyaletindeki Ötztal vadisindeki Alplerde dünyanın en büyük buzul kayak merkezinin açılması planlanıyor. Ama bunun için doğanın büyük oranda tahrip edilmesi gerekiyor. Şimdiye dek el değmemiş 64 hektar alanın yeni kayak pistine dönüştürülmesi öngörülüyor. Hatta bunun için bir dağın tepesinin bile kaldırılması söz konusu.



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: Avusturya Alplerinde tepki çeken mega proje
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