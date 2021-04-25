Avustralyalılar Anzak Günü anma törenlerinde atalarını yad etti

Avustralya'nın birçok kentinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü nedeniyle Anzak Günü anma törenleri düzenlendi.

Avustralya'nın birçok kentinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü nedeniyle Anzak Günü anma törenleri düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan'da, Avustralya'da gelenekselleşen "Anzak Günü" anma törenleri yapıldı.

Başkent Canberra'nın yanı sıra birçok kentte düzenlenen anma törenlerine katılan Avustralyalılar, Gelibolu'da ve dünyanın farklı ülkelerindeki cephelerde hayatlarını kaybeden askerlerini andı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle geçen yılki törenlere katılamayan Avustralyalılar, bu yıl törenlere ilgi gösterdi.

Canberra'daki Savaş Anıtı'nda düzenlenen şafak ayininde bir asker, Avustralya'nın yerli halkı olan Aborjinlere ait "didgeridoo" isimli geleneksel enstrümanı çaldı.

Brisbane kentinde de binlerce kişi anma törenlerine katıldı. Buradaki törenlerde Kovid-19'a karşı getirilen önlemlere uyulmaması dikkati çekti.

Melbourne'deki anma etkinlerine, salgınla ilgili önlemler kapsamında 8 bin kişinin katılımına izin verildi.

Sydney'de 10 bin kişinin katılımıyla sınırlandırılan şafak ayininde ise ülkenin yerel halkı olan Maorilerden oluşan bir koro müzik dinletisi sundu.

Diğer yandan, Kovid-19 nedeniyle törenlere katılamayanlar, televizyon kanallarından canlı yayımlanan anma törenlerini izleyerek evlerinde atalarını andı.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen