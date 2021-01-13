Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu

Avustralya'da herhangi bir salgına karşı rutin kontroller yapan araştırma ekibi, bir tavukta Murray Valley Ensefalitis Virüsü (MVEv) tespit etti.

"İNSANLARIN SİVRİSİNEKLERE KARŞI DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Yetkili isimlerden biri olan Dr. Fay Jenkins yaptığı açıklamada, "Murray Nehri boyunca sivrisinek sayısında artış olduğunu biliyoruz. Ancak MVEv virüsünün tespiti tehlikeli bir durum. Güney Avustralya'da yaşayan insanların sivrisineklere karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.

HAYATTA KALANLARIN YÜZDE 40'INDA NÖROLOJİK HASAR OLUŞABİLİYOR

Ateş, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olan Murray Valley Ensefalitis Virüsü, birçok insanda ise herhangi bir sempton göstermiyor. Dr. Jenkins, MVEv'in belirtileri konusunda da, "MVEv'in enfekte ettiği bazı insanlarda boyunda sertlik, titreme, uyuşukluk gibi ciddi semptonlar görülebilir. Yaklaşık %20 oranında da ölümcül olabiliyor. Ciddi belirtilere sahip olan ama hayatta kalan insanların yaklaşık %40'ında kalıcı nörolojik hasar da oluşabilir" açıklamasını yaptı.

Güney Avustralya'da sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıkların aşısı ve tedavisi yok. Hastalığı engellemenin en iyi yolu ise sivrisineklerden kaçınmak.

"POTANSİYEL BİR SALGINA KARŞI YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Virüsle ilgili açıklamalarda bulunan bir başkan uzman ise, "Doğada birçok virüs var. Ne kadar olduğunu kesin bir sayıyla söyleyemeyiz, fakat bilinen virüslere karşı en azından çeşitli korunma yöntemlerimiz var. Bilinmeyen virüsleri de araştırıyoruz. Potansiyel bir salgına karşı yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha ileride koronavirüstentehlikeli bir virüs ya da bakteriyle karşı karşıya kalmamak için araştırmaları aksatmamalıyız" ifadelerini kullandı.