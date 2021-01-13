Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu

13.01.2021 14:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:07

Koronavirüs salgını dünyaya ölüm saçmaya devam ederken, Avustralya'dan korkutucu bir haber geldi. Ülkede sivrisineklerden bulaşan ölümcül Murray Valley Ensefalitis Virüsü'nün tespit edildiğini belirten uzmanlar, insanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Avustralya'da herhangi bir salgına karşı rutin kontroller yapan araştırma ekibi, bir tavukta Murray Valley Ensefalitis Virüsü (MVEv) tespit etti.

"İNSANLARIN SİVRİSİNEKLERE KARŞI DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Yetkili isimlerden biri olan Dr. Fay Jenkins yaptığı açıklamada, "Murray Nehri boyunca sivrisinek sayısında artış olduğunu biliyoruz. Ancak MVEv virüsünün tespiti tehlikeli bir durum. Güney Avustralya'da yaşayan insanların sivrisineklere karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu

HAYATTA KALANLARIN YÜZDE 40'INDA NÖROLOJİK HASAR OLUŞABİLİYOR

Ateş, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olan Murray Valley Ensefalitis Virüsü, birçok insanda ise herhangi bir sempton göstermiyor. Dr. Jenkins, MVEv'in belirtileri konusunda da, "MVEv'in enfekte ettiği bazı insanlarda boyunda sertlik, titreme, uyuşukluk gibi ciddi semptonlar görülebilir. Yaklaşık %20 oranında da ölümcül olabiliyor. Ciddi belirtilere sahip olan ama hayatta kalan insanların yaklaşık %40'ında kalıcı nörolojik hasar da oluşabilir" açıklamasını yaptı.

Güney Avustralya'da sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıkların aşısı ve tedavisi yok. Hastalığı engellemenin en iyi yolu ise sivrisineklerden kaçınmak.

Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu

"POTANSİYEL BİR SALGINA KARŞI YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Virüsle ilgili açıklamalarda bulunan bir başkan uzman ise, "Doğada birçok virüs var. Ne kadar olduğunu kesin bir sayıyla söyleyemeyiz, fakat bilinen virüslere karşı en azından çeşitli korunma yöntemlerimiz var. Bilinmeyen virüsleri de araştırıyoruz. Potansiyel bir salgına karşı yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha ileride koronavirüstentehlikeli bir virüs ya da bakteriyle karşı karşıya kalmamak için araştırmaları aksatmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu
Haber Yorumları (1)
YOĞURTÇU: BUNLARDA DEPREM PROFÖSÖRÜ GİBİ DEPREM OLUR HEPSİ VAY ŞU FAY HAREKETLENDİDE ORDAN BURAYI ETKİLERDE, İYİ Kİ Bİ VİRÜS ÇIKTI HER ŞEYE ÖLÜMCÜL VİRÜS BOŞ YAPMAYIN İŞ YAPIN LA. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:12:03. #1.15#
title