Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık hediyesi

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşunca Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 150 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.