Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık hediyesi

Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık hediyesi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşunca Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 150 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşunca Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 150 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.

Kuruluşun Türkiye Temsilcisi Elif Motor, AA muhabirine, Hatay ve Kilis'te yetim çocuklara bayramlık yardımı yaptıklarını söyledi.

Motor, şunları söyledi:

"Derneğimiz her yıl düzenli olarak yetim çocuklara bayramlık ve iftar yardımında bulunuyor. Avusturalyalı Türklerin Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bu tür faaliyetleri devam ediyor."

Her zaman için yetimlerin, mazlumların ve gariplerin yanında olduklarını dile getiren Motor, "Bugün burada 150 yetim çocuğa bayramlık ve iftar veriyoruz. Yarın da Kilis'te 135 çocuğa aynı şekilde yardım yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:08:53. #1.14#

title