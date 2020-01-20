Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu
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Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.

20.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:47
Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu

'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.


İtfaiye biriminden yetkililer, başkent Kanberra'da etkili olan dolunun ardından meydana gelen selde, bazı ağaçların kökünden söküldüğü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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