Avustralya: Victoria eyaletinde koronavirüs acil durumu ilan edildi Avustralya'nın Victoria eyaletinde, koranavirüs vakalarında artış görülmesinin ardından, acil durum ilan edildi ve yeni kısıtlamalar getirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, koranavirüs vakalarında artış görülmesinin ardından, acil durum ilan edildi ve yeni kısıtlamalar getirildi.

Yeni kurallar uyarınca, eyalet başkenti Melbourne'de yaşayanların akşam 8 sabah 5 arası sokağı çıkmaları yasaklanacak.

Kent sakinlerinin evden çıkışlarına ek kısıtlamalar da getirilecek.

Avustralya, salgınla mücadelede birçok ülkeye kıyasla aşarılı oldu, ancak Victoria eyaletindeki vaka sayıları hızla artıyor.

Yeni kurallara göre, eyalet sakinleri evlerinden 5 kilometreden fazla uzaklayamayacak, günde sadece bir egezersiz yapılabilecek ve gerekli alışverişleri yapmak için her haneden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek.

Pazar günü eyalette 671 yeni vaka kayıtlara geçti ve yedi kişi hayatını kaybetti. Böylece eyaletteki vaka sayısı 11.557'ye, ölü sayısı da 123'e çıktı.

Kısıtlamaların en az 13 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.

Geceleri sadece iş, tedavi almak ve bakım için dışarı çıkılabilecek.

Eyaletteki tüm öğrenciler, evden eğitime geri dönecek ve gündüz bakım evleri kapalı olacak.