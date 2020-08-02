Avustralya'nın Victoria eyaletinde felaket durumu ilan edildi
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde felaket durumu ilan edildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde korona virüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle felaket durumu ilan edildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde felaket durumu ilan edildi
02.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:55

Avustralya'nın Victoria eyaletinde korona virüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle felaket durumu ilan edildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 671 yeni korona virüs vakası kayıtlara geçerken, 7 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalet genelinde toplam vaka sayısı 11 bin 557'ye, ölü sayısı ise 123'e yükseldi. Eyaletteki vaka artışlarını devam etmesi üzerine eyaletin başbakanı Daniel Andrews, felaket durumu ilan ederek yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Andrews, kısıtlamaların bugün yerel saatle 18.00'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Eyalette yaşayanların çalışmak ve temel ihtiyaçlar dışında evden çıkmasının yasaklandığını ifade eden Andrews, bunun dışında evde kalınması gerektiğini belirtti. Kısıtlamalar kapsamında, eyalet sakinleri evlerinden en fazla 5 kilometre uzaklaşabilecek, egzersizler günde bir kez yapılabilecek ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için aynı evden yalnızca bir kişi alışverişe gidebilecek. Restoran ve kafeler yalnızca paket servisle hizmet verebilecek ve güzellik salonları ise kapatılacak. Toplu spor etkinliklerinin iptal edildiği eyalette, maske zorunluluğu da devam edecek. Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Son verilere göre Avustralya genelinde toplam 17 bin 895 korona virüs vakası kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı ise 208'e ulaştı. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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