Avustralya'nın Merinos yününü, Etiyopyalı kadınlar dokuyacak

15.10.2019 11:41

The Woolmark Company, süper model, oyuncu ve tasarımcı Liya Kebede'nin kurucusu olduğu moda markası lemlem ile ortaklığa imza attı. Proje kapsamında Etiyopyalı kadınların elle dokuyacağı Avustralya'nın Merinos yününden yeni bir koleksiyon hazırlayacak.



The Woolmark Company, seyahat konseptinden ilhamla Etiyopya'da Avustralya Merinos yününden elle dokunarak üretilecek bir koleksiyon oluşturmak üzere süper model, oyuncu, tasarımcı ve anne sağlığı savunucusu Liya Kebede'nin kurucusu olduğu Afrika merkezli moda markası lemlem ile ortaklığa gitti.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Muya atölyesinde çalışan dokumacılara teknik bilgi transferi sağlayan şirket, bu kapsamda yün hakkında elinde bulunan eğitim materyallerini bahsi geçen dokumacılar ile paylaştı. Kadın dokumacıların becerilerini çeşitlendirmelerine ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak adına, bu eğitim materyallerini tercüme ettirip materyallerin tercümelerini bir yün ustalık sınıfında verilen eğitimin bir parçası olarak dokumacılara teslim edildi. İtalyan eğirici Zegna Baruffa Lane Borgosesia'nın Merinos yünü ekstra ince ipliklerini seçmiş ve bu ipliklerden, barut rengi, mavi, bej ve göz alıcı pembe renk paletinde bir panço, şal, bluz ve ev pantolonu içeren bir sekiz-parçalı seyahat koleksiyonu oluşturdu.



Ortaklığa ilişkin konuşan tasarımcı Liya Kebede'nin "Etiyopya, geleneksel kıyafetlerin gündelik yaşamın halen önemli bir parçası olduğu dünya üzerinde kalmış son birkaç yerden birini teşkil ediyor. Etiyopya dokumacılık kültüründe pek çok ilgi çekici tarihsel tasarım unsuru bulunuyor ve biz zanaatkarlarımızla birlikte kafa kafaya vererek bu unsurları lemlem tasarımlarına dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.



Koleksiyonların el dokuması özel pamuklu kumaşlardan oluşturularak yaz havası vermeyi amaçladığını vurgulayan Kebede, "Kurduğumuz ortaklık sayesinde, yün kullanarak yeni bir sürdürülebilir seyahat koleksiyonu yaratma fırsatı yakaladık. Bu iş birliğinin bir parçası olarak, çiftlikten fabrikaya kadar olan sürece ilişkin sürdürülebilirlik uzmanlığını tasarım ekibimiz ve zanaatkarlarımızla paylaşılıyor. Onların desteği sayesinde, sevdikleri işi yaparak iyi ve sürdürülebilir bir hayat kurmaları için gerekli becerileri edinmelerinde dokumacılarımıza yardımcı oluyor ve aynı zamanda, moda endüstrisinin aktörlerini Afrika kıtasını olağanüstü bir yüksek kalite işçilik ve ustalık membası olarak dikkate almaları yönünde cesaretlendiriyoruz" diye konuştu.



The Woolmark Company Genel Müdürü Stuart McCullough ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Lemlem ile kurduğumuz iş birliği, lemlem'in yeni bir elyafla çalışmak için gerekli teknik becerileri ve eğitimi dokumacılarına aktararak onlara yeni hünerler kazandırması için bir fırsattı. Bu iş birliği aynı zamanda yünün çok yönlülüğünü ve her mevsim için uygun olduğunu vurgulaması için yeni bir platform sağladı. Bunların yanı sıra, kıyafetlere konulan ve ürünlere interaktif bir karakter kazandıran NFC çipi, etnik kıyafet yapım sürecini gözler önüne sermemize olanak sağladı" - İSTANBUL

Kaynak: İHA