Avustralya'nın en büyük 2. havayolu şirketi Virgin Australia'ya kayyum atanacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Avustralya'nın en büyük 2. havayolu şirketi Virgin Australia'ya kayyum atanacak - Haber
Avustralya, İşçi, Dünya

Avustralya'nın en büyük 2. havayolu şirketi Virgin Australia'ya kayyum atanacak

Avustralya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Virgin Australia, koronavirüs salgını sonrası nakdi kriz yaşaması sonrası kayyum atanması için başvuruda bulundu. Yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan firma geçtiğimiz günlerce işçi çıkarmış ve çalışanların da maaşlarını ödeyememişti.

21.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:39
Avustralya'nın en büyük 2. havayolu şirketi Virgin Australia'ya kayyum atanacak

Avustralya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Virgin Australia, koronavirüs salgını nedeniyle içine girdiği mali kriz sonrası kayyum atanması için başvuruda bulundu.

Yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan firma geçtiğimiz günlerde işçi çıkarmış ve çalışanların da maaşlarını ödeyememişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz Haber
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haber
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı lüks düğün faciaya dönüştü Haber
Koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı lüks düğün faciaya dönüştü
Korona nedeniyle dünya genelinde 170 bini aşkın insan hayatını kaybetti Haber
Korona nedeniyle dünya genelinde 170 bini aşkın insan hayatını kaybetti
ABD medyası Esed'in kabusu olan Türk SİHA'larına övgü yağdırdı Haber
ABD medyası Esed'in kabusu olan Türk SİHA'larına övgü yağdırdı
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haber
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp 'Ölmek istiyorum' diye bağıran genci öldürdü
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
İlkel kabileye katılıp yarasa yiyen gezgin, korkunç anlarını anlattı
İlkel kabileye katılıp yarasa yiyen gezgin, korkunç anlarını anlattı
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Özkoç Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Ümit Besen Fettah Can Serdar Ortaç
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Futbolcu Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Avustralya'nın en büyük 2. havayolu şirketi Virgin Australia'ya kayyum atanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 10:48:17. #1.15#
title