Avustralya'nın en büyük 2. havayolu şirketi Virgin Australia'ya kayyum atanacak Avustralya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Virgin Australia, koronavirüs salgını sonrası nakdi kriz yaşaması sonrası kayyum atanması için başvuruda bulundu. Yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan firma geçtiğimiz günlerce işçi çıkarmış ve çalışanların da maaşlarını ödeyememişti.

Avustralya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Virgin Australia, koronavirüs salgını nedeniyle içine girdiği mali kriz sonrası kayyum atanması için başvuruda bulundu. Yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan firma geçtiğimiz günlerde işçi çıkarmış ve çalışanların da maaşlarını ödeyememişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com