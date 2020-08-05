Avustralya'dan Lübnan'a para yardımı
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Avustralya'dan Lübnan'a para yardımı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Avustralya hükümeti, Lübnan'a 2 milyon Avustralya doları (10 milyon 200 bin TL) insani yardım bağışı yaptığını açıkladı.

Avustralya'dan Lübnan'a para yardımı
05.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:18

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Avustralya hükümeti, Lübnan'a 2 milyon Avustralya doları (10 milyon 200 bin TL) insani yardım bağışı yaptığını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a 2 milyon Avustralya doları bağış yapıldığını duyurdu. Yapılan bağışın Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Lübnan Kızılhaç'ına aktarılacağı ifade edildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN TIBBİ YARDIM

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'a 23 ton tıbbi yardım paketleri gönderildiği ifade edildi. Paketlerde patlamada yaralananların tedavisinde kullanılmak üzere şırıngaların, bandajların ve gazlı bezlerin bulunduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA

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