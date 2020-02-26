Avustralya'daki yangınlarda ülkedeki ormanların beşte biri yok oldu
Avustralya'daki yangınlarda ülkedeki ormanların yüzde 21'i yok oldu.Açıklanan raporda 5.8 milyon hektar yapraklı ormanın küle döndüğü, toplamda da 11 milyon hektarlık orman ve çayırlık alanın yok olduğu belirtildi.
Avustralya'da yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ülkedeki ormanların yüzde 21'inin yok olduğu belirtildi.
Batı Sidney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019'da başlayarak Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve ülkenin güneyinde etkili olan etkili olan yangınların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle