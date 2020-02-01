Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı
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Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı

Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.

01.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:55
Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı

'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.


Yeni Güney Galler eyaleti itfaiye teşkilatı, Kanberra'ya 45 ila 75 kilometre uzaklıkta yer alan Bredbo, Colinton ve Michelago mezraları çevresinde can ve mal güvenliğine karşı acil bir tehdit oluştuğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı
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